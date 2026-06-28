В Астрахани снова выросло число отравившихся в магазине «Михайловский»

В Астрахани сальмонеллез подтвердился еще у трех человек. Всего 26 человек отравились готовой продукцией в местном гастрономе «Михайловский». Сейчас магазин закрыт, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сальмонеллез подтвердился у 26 человек, купивших продукцию из "Михайловского" в Астрахани

Фото: Марина Окорокова Сальмонеллез подтвердился у 26 человек, купивших продукцию из "Михайловского" в Астрахани

Фото: Марина Окорокова

«Сальмонеллез лабораторно подтвержден у 26 человек после употребления готовой продукции из кулинарного магазина „Михайловский“ в Астраханской области. Материалы отправлены в референс-центр. В настоящее время магазин закрыт», — говорится в официальном сообщении ведомства. Предварительной причиной инцидента называют изготовление рыбных котлет в антисанитарных условиях.

В Роспотребнадзоре продолжают расследование. Все пострадавшие получают медицинскую помощь.

Ранее стало известно, что в Астрахани отравились 14 человек, которые купили готовую продукцию в «Михайловском». Позже число пострадавших выросло до 23 человек, шестеро из которых — дети в возрасте от года до 15 лет. СУ СКР по региону возбудил дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ст. 238 УК РФ). В ночь на 27 июня одна из пострадавших скончалась.

Марина Окорокова