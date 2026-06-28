Главные новости за 22-28 июня. Кавказ

Ставропольский край оказался на 81-м месте из 85 в рейтинге регионов России по доходам населения, подготовленном аналитиками РИА Новости. Среди соседних субъектов хуже Ставрополья выступили лишь Карачаево-Черкесия и Ингушетия, занявшие 83-е и 85-е места соответственно. Чеченская Республика расположилась на 77-й позиции, Северная Осетия — на 71-й, Кабардино-Балкария — на 66-й, Дагестан — на 57-й.

Совокупный объем финансирования Каспийского прибрежного кластера составит 24,6 млрд руб. — средства распределены между федеральной туристической госпрограммой, смежными государственными программами и собственным капиталом института развития Кавказ.РФ, сообщили в пресс-службе института.

Количество дошкольных образовательных организаций в Ставропольском крае за последние четыре года сократилось на 13 учреждений. Если в 2021 году в регионе насчитывалась 851 организация, реализующая программы дошкольного образования, то в 2025 году их число составило 838. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Ростовский авиаперевозчик «Азимут» забил тревогу из-за острой нехватки авиационного топлива в южных регионах страны: с начала июня закупочные цены на керосин в среднем по России поднялись более чем на 17%, а фактические объемы поставок сократились примерно на треть от договорных, причем в аэропорту Махачкалы топливо подорожало сразу на 64% — до 157 тыс. рублей за тонну без НДС.

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» обнародовал расписание завершающих рейсов для отмененных в текущем сезоне поездов крымского направления, а оперативный штаб республики дополнительно сообщил о сокращении числа составов «Таврия» до семи в сутки. Составы с Юга России и Урала прекратили движение несколько позже. Поезд № 25/26 Минеральные Воды — Симферополь совместно с прицепной группой № 417/418 из Владикавказа отправился в последний раз 27 июня — как из Минеральных Вод, так и из Владикавказа, а обратный рейс из Керчи ушел на 28 июня.

После сокращения железнодорожного сообщения с Крымом и введения запрета на детский отдых на полуострове Российский союз туриндустрии определил приоритетные направления для перераспределения туристического потока — Анапу, Абхазию, Калининград, курорты Ленинградской области и каспийское побережье.

Количество зарегистрированных глав крестьянских (фермерских) хозяйств в Ставропольском крае за последние четыре года уменьшилось более чем на 1,2 тыс. человек — с 6493 до 5266. При этом число индивидуальных предпринимателей, работающих в сельском хозяйстве, за тот же период почти удвоилось. Такие данные содержатся в ежегодном аналитическом мониторинге, подготовленном министерством экономического развития Ставропольского края и имеющемся в распоряжении «Ъ-Кавказ».

Уборочная кампания зерновых на юге России стартовала с неожиданно высоких отметок: первые намолоты озимого ячменя в Ростовской и Ставропольской областях существенно превысили показатели прошлого года. Аналитическое агентство СовЭкон прогнозирует резкий рост сбора пшеницы в регионе — до 37,4 млн тонн против 31,9 млн тонн в 2025 году.

Мониторинг республиканского министерства ЖКХ, топлива и энергетики Северной Осетии зафиксировал полное отсутствие горючего на 19 из 90 региональных автозаправочных станций, причем наиболее критическая ситуация сложилась в Дигорском районе, где все три внесенные в реестр АЗС не располагают ни одним видом топлива.