«Зенит» проверил ближайший резерв

«Зенит» в рамках подготовки к новому сезону провел контрольный матч с клубом «Ленинградец», который вернулся в Первую лигу российского футбола. Игра завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 4:0 и стала смотром для молодых игроков «Зенита», а также для тех, кто вернулся из аренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В игре принял участие новичок — колумбийский защитник Кевин Андраде, приобретенный этой весной у «Балтики»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ В игре принял участие новичок — колумбийский защитник Кевин Андраде, приобретенный этой весной у «Балтики»

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Матч между «Зенитом» и «Ленинградцем» прошел на одном из полей базы главного клуба Петербурга, расположенной в Удельном парке. Надо сказать, что «Ленинградец», представляющий Ленинградскую область, хорошо провел минувший сезона во Второй лиге и завоевал по его окончании путевку в Первый дивизион, выиграв группу под названием «Золото». Клуб из Ленобласти, основанный в 2018 году, уже играл во второй по значимости лиге российского футбола (после Российской премьер-лиги) — это было в сезоне 2023/2024, но не удержался там. И вот — возвращение. Тренирует «Ленинградец» Александр Шмарко, который проводит в клубе шестой сезон, ему помогает Сергей Подпалый, известный в прошлом игрок, защищавший цвета «Зенита» и московского «Локомотива». Проводит домашние матчи «Ленинградец» на своем стадионе в Рощино, построенном в качестве тренировочной базы для чемпионата мира 2018 года.

Что касается «Зенита», то в матче с «Ленинградцем» тренеры команды проверили в деле группу молодых игроков: вратаря Богдана Москвичева, защитников Матвея Бардачева, Дмитрия Шумихина, полузащитника Амира Мусаева, нападающего Андрея Касаджикова. А также тех, кто вернулся в клуб из аренды: вратаря Даниила Одоевского, защитника Сергея Волкова, полузащитников Ду Кейроса и Дмитрия Васильева. Также в игре принял участие новичок — колумбийский защитник Кевин Андраде, приобретенный этой весной у «Балтики».

Многие основные игроки «Зенита» не вышли на поле. Один из них — бразилец Вендел, он, как всегда, опоздал из отпуска, но на этот раз не на несколько недель, как бывало раньше, а на несколько дней. Видимо, сказывается штраф, который вынужден платить Вендел за каждый день прогула: по неофициальной информации, его сумма составляет €100 тыс. Также чуть позже остальных вернулся в расположение команды колумбийский полузащитник Вильмар Барриос, но он это сделал с разрешения клуба. Не играл против «Ленинградца» другой полузащитник — Максим Глушенков, наверное, потому, что он на днях женился. Защитник Дуглас Сантос и форвард Луис Энрике отсутствуют в расположении «Зенита» по другой уважительной причине: оба участвуют в чемпионате мира, защищая цвета сборной Бразилии. Эта команды вышла из группы, где были сборные Марокко, Шотландия и Гаити, в 1/16 финала — на этой стадии соперником бразильцев будет сборная Японии.

Погоду на поле в матче с «Ленинградцем» делали опытные игроки «Зенита» — из тех, кто не женился, не вызывался ни в какие сборные, соблюдал дисциплину и вовремя вернулся из летнего отпуска. Счет открыл бразилец Педро, второй мяч отправил в ворота соперника Александр Соболев, отличившийся после подачи углового, а еще два гола — оба «со второго этажа» — записал на свой счет 36-летний Александр Ерохин. Он в начале лета продлил контракт с клубом еще на сезон. И по-прежнему доказывает, что может приносить пользу.

Следующий контрольный матч сине-бело-голубые проведут на стадионе «Смена» 1 июля, их соперником будет махачкалинское «Динамо», сохранившее по итогам сезона прописку в РПЛ. Далее «Зенит» ждут спарринги с аргентинской «Химнасией», узбекским «Нефтчи», сербской «Црвеной Звездой», которые пройдут на «Газпром Арене», соответственно, 5, 8 и 12 июля. Еще одна игра с махачкалинским «Динамо» пройдет 13 июля. В этих встречах тренеры уже будут наигрывать состав, который начнет новый сезон. Первый матч в нем — за Суперкубок России — петербургская команда проведет как чемпион России против московского «Спартака», выигравшего Кубок России. Игра пройдет в Нижнем Новгороде 18 июля.

Кирилл Легков