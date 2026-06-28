Театральная неделя, кинофестиваль и встреча с обозревателем «Ъ»

В Ярославле на этой неделе состоятся концерт народной артистки России Надежды Бабкиной, шествие артистов и показ спектакля от театра Никиты Михалкова в рамках театральной недели. В городе также откроется кинофестиваль, в рамках которого выступит группа «Братья Грим», а Федор Добронравов и Дмитрий Дюжев выйдут на красную дорожку. Еще одним событием недели станет встреча с политическим обозревателем «Ъ» Сергеем Строканем. Главные мероприятия — в афише «Ъ-Ярославль».

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Фото: Правительство Ярославской области Федор Добронравов на красной дорожке в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Театральная неделя

До 5 июля в городе проходит театральная неделя. Мероприятия проводятся сразу на нескольких площадках. Одной из главных является Советская площадь.

Советская площадь

29 июня филармоническая хоровая капелла «Ярославия» представит музыкальный спектакль «Юнона и Авось» (12+). Начало запланировано на 19:00, мероприятие бесплатное. 30 июня на площади выступит Ярославский академический губернаторский симфонической оркестр под управлением маэстро Василия Валитова (0+). Начнется концерт в 19:00.

1 июля в 19:00 состоится концерт Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня» (0+). 2 июля в 15:00 Ярославский театр кукол покажет спектакль «Золотой цыпленок» (0+), а в 19:00 — ТЮЗ представит комедию «№13» (16+).

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Фото: Министерство культуры Ярославской области Надежда Бабкина на концерте на Советской площади в Ярославле

Фото: Министерство культуры Ярославской области

3 июля Рыбинский драмтеатр в 16:00 покажет спектакль «Как Кощей на Василисе женился» (0+). В 19:00 театр эстрады «Веселая семейка» ДК им. Добрынина представит музыкально-поэтический спектакль «Русь» (0+). Завершит день в 20:00 вечерняя детская дискотека (6+).

Ключевым событием недели станет театральное шествие (0+) 4 июля в 14:00, которое пройдет от набережной до Советской площади. Колонна участников будет одной из самых массовых за время проведения фестиваля. Вечером, в 19:00, на Советской площади пройдет спектакль-концерт по стихам Сергея Михалкова «Поэзия созидания» (12+) от театра-студии «12» Никиты Михалкова. Стоимость билетов на сайте КЗЦ «Миллениум» — от 200 руб.

5 июля ТЮЗ покажет спектакль «Вождь Краснокожих» (6+) в 15:00. Завершающим событием станет спектакль Волковского театра (12+) в 19:00.

Остров Даманский

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Фото: мэрия Ярославля Парк на Даманском

Фото: мэрия Ярославля

29 июня театр кукол «Лавка Чудес», ДК «Магистраль», проведет маппет-шоу «Ожившая кукла» (0+). На следующий день, 30 июня, ДК «Радий» представит развлекательную программу «Двое из ларца» (0+). Начало обоих мероприятий в 18:00.

1 июля клуб «Школа русской культуры», ДК «Строитель», проведет программу «Ярославские сказки» (0+). Начнется событие в 17:00. 2 июля ДК «Нефтяник» представит детскую программу «Лесной детектив» (0+). Начало в 18:00.

3 июля Ярославский колледж культуры проведет квест «ДАЛЬняя планета» к 225-летию со дня рождения Владимира Даля (0+), начало в 15:00. В этот же день пройдет интерактивная программа «Штурм крепости знаний» (0+). Ее в 18:00 проведет ДК «Нефтяник».

4 июля Ярославский театр кукол в 16:00 покажет спектакль «Три медведя» (0+). Сразу после него состоится творческая встреча «Как рождается кукла» (0+). 5 июля ДК им. Добрынина проведет интерактивную программу «Сказки народов России» (0+) в 16:00. В 18:00 пройдет спектакль «Кое-что о том самом и не только» (0+) от Ярославского колледжа культуры.

Другие площадки

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Волковский театр

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

29 июня в Волковском театре состоится показ спектакля «Федор Волков. Восхождение» режиссера Валерия Кириллова (16+). Спектакль рассказывает о жизненном пути основателя Первого русского. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 300 руб.

3 июля в КЗЦ «Миллениум» состоится творческая встреча с Никитой Михалковым. Народный артист России поделится со зрителями своими размышлениями о событиях, происходящих в стране и в мире, покажет специально подобранные фрагменты и видеофрагменты из своих картин. Участники встречи смогут задать свои вопросы. Начало в 19:00. Билеты продают на сайте КЗЦ «Миллениум». 0+

Кинофестиваль

4 июля в Ярославле откроется XXI Международный кинофестиваль «В кругу семьи». В 15:00 у «Миллениума» пройдет концерт группы «Братья Грим» (0+), в 16:00 там же на красную дорожку фестиваля выйдут известные актеры (0+): Никита Михалков, Федор Добронравов, Дмитрий Дюжев, Роман Курцын, Ксения Алферова, Александр Самойленко, Полина Максимова и другие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Дмитрий Дюжев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Актер Дмитрий Дюжев

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

5 июля в «Миллениуме» состоится творческий вечер Федора Добронравова. Билеты на саму встречу раскуплены, однако остались на автограф-сессию. Стоимость — 5 тыс. руб.

Также 5 июля запланирована деловая программа, которая в этом году будет посвящена теме выгорания. Начнется она пленарным заседанием «Выгорание: остановка по требованию души». Его модератором выступит президент кинофестиваля Александр Ковтунец, а участниками дискуссии станут Митрополит Калужский и Боровский Климент, зампред областного правительства Марина Кашина, бизнесмен Сергей Шишкарев и другие. В программу фестиваля входит сессия «Семья за кадром». Ярославский психолог и блогер Юлия Козлова будет модерировать встречу, а участниками сессии станут Кристина и Евгений Марченко и Алексей и Наталья Викторовы. Участие бесплатное, но необходима регистрация.

Основная часть фильмов в рамках кинофестиваля будет показана в ТРЦ «Аура». Вход на показы свободный, но требует предварительной регистрации. 4 июля в кинотеатре покажут семейный фильм «Яблоко от яблони» (Пуэрто-Рико, 18:00, 12+) и спортивную драму «Последний шанс» (Филиппины, 20:00, 16+). 5 июля состоятся показы драм «Рыбка на крючке» (Таджикистан, 14:30, 12+), «Одиссея радости» (Косово, 16:30, 12+), комедии «Мой потусторонний друг» (Германия, 18:30, 12+).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ребенок во время красной дорожки кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области Ребенок во время красной дорожки кинофестиваля "В кругу семьи" в Ярославле

Фото: Правительство Ярославской области

Также 5 июля состоится спецпоказ лучшего фильма детского конкурса кинофестиваля 2024 года — «Дневник Паулины». Картина, снятая в Хорватии, рассказывает о девушке, которая ведет личный дневник и отражает в нем окружающие ее события. Вместе с тем в ее жизни происходят чудеса. Начало в 12:30 в кинотеатре в «Ауре».

Также запланированы показы в рамках детской программы и сеансы короткометражных фильмов. Ознакомиться с сюжетами и полным расписанием, а также зарегистрироваться на показы можно на сайте фестиваля.

Концерты

4 июля в церкви Богоявления состоится концерт камерного хора «Возрождение» во главе с художественным руководителем и дирижером Мариной Безуховой. В программе «Тебе поем» прозвучат произведения религиозной тематики, написанные русскими композиторами XIX-XX веков — Чайковским, Шведовым, Архангельским, Танеевым, Рахманиновым и другими. Начало в 15:00, стоимость билета на сайте Ярославского музея-заповедника — 500 руб. 0+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «Храм Богоявления», страница «ВКонтакте» Фото: «Храм Богоявления», страница «ВКонтакте»

Спектакли

1 июля в «Ваксман-центре» состоится моноспектакль «Сонечка» по мотивам произведения Марины Цветаевой «Повесть о Сонечке». Поставил спектакль актер и режиссер Волковского театра и художественный руководитель Дома актера им. Сергея Пускепалиса Сергей Карпов. Главную роль играет ярославская актриса Ольга Казакова, известная по спектаклям камерного театра. Начало в 19:00, стоимость билета, который можно приобрести с помощью группы «ВКонтакте» «Ваксман-центра», составляет 1,2 тыс. руб. 12+

Выставки и встречи

2 июля Ярославский планетарий запустит новый маршрут космического автобуса под названием «Окрыленные». Сначала участники посмотрят полнокупольную программу в планетарии, а затем на космическом автобусе отправятся в «Ярославский областной музей авиации» на аэродром Левцово. Там представлены настоящие самолеты — Як-52, Ан-2, Let-200A Morava, Piper J-3 и вертолет Ми-2, а также кресло-катапульта и гермошлем летчика-истребителя. У гостей будет возможность подняться в командно-диспетчерский пункт, зайти в кабинет начальника аэропорта и в штурманский класс. Стоимость такого путешествия начинается от 1,7 тыс. руб. 9+

4 июля в библиотеке им. Некрасова состоится творческая встреча с обозревателем издательского дома «Коммерсантъ» Сергеем Строканем. Он написал более 10 тыс. статей о Западе и Востоке и внешней политике Кремля, а также сборник Troika report об отношениях России с внешним миром. Журналист принимал участие в политических ток-шоу на телевидении. Вход свободный, начало в 16:00. 16+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обозреватель газеты "КоммерсантЪ" Сергей Строкань (в центре), 2021 год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Обозреватель газеты "КоммерсантЪ" Сергей Строкань (в центре), 2021 год

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

4 июля пройдет экскурсия по церкви Рождества Христова. Уникальность храма в том, что там впервые в истории ярославской архитектуры применены поливные изразцы. Из них составлена храмозданная летопись, опоясывающая центральный храм. Интересна и сама история храма, так как ее строительство стало семейным делом четырех поколений одного рода. Начало в 12:00 и 14:00, стоимость билета на сайте музея-заповедника — 400 руб. 6+

4 июля в КЗЦ «Миллениум» откроется всероссийская выставка «Легенды российской анимации». На ней будут представлены архивы, эскизы, раскадровки Юрия Норштейна, Александра Петрова, Александра Татарского, Вячеслава Котеночкина, Федора Хитрука, Гарри Бардина. С помощью технологии дополненной реальности экспонаты можно будет «оживить».

В Губернаторском доме открылась выставка живописи из коллекции Ярославского художественного музея и собрания автора Елены Мухиной «Бабье лето». В ее творчестве на первый план выходят женщины. Обаятельные, мощные и энергичные, порой мечтательные и трогательные персонажи Елены Мухиной написаны монументально, свободно, смело. Художница стремится «показать красоту женского тела в пластике и цвете». Стоимость входа на выставку составляет 100 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Работы Елены Мухиной

Фото: Ярославский художественный музей Работы Елены Мухиной

Фото: Ярославский художественный музей

Шоу

До 12 июля в Ярославском цирке идет сказочное шоу «Жар-птица». На протяжении всего действия артисты, «спасая сказку», парят под куполом и исполняют акробатические трюки. Кроме того, на манеж за все представление выходят порядка 50 экзотических животных. Показы запланированы на 2, 4 и 5 июля, стоимость билетов — от 1 тыс. руб. 0+

Кино

В кинотеатрах начали показывать третью часть мультфильма «Три богатыря. Ни дня без подвига». Героям предстоит вернуть Князю волшебную ель, исполняющую желания, снять с Коня Юлия любовные чары Бабы Яги и поставить на место пенька, который метит в главные фавориты Князя. 6+

Также в прокат вышел триллер «Ночной бизнес» режиссера Деррика Борте. По сюжету Манко владеет ночным клубом в центре Лос-Анджелеса и управляет им вместе со своей женой. События начинают активно развиваться после ночного ограбления главного героя, в ходе которого были украдены отмытые деньги картеля. Манко предстоит защитить свой авторитет и семью. В ролях Нина Добрев, Тереза Палмер, Люк Эванс, Рассел Кроу, Аарон Пол. 18+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кинопоиск, кадр из трейлера к фильму «Ночной бизнес» Фото: Кинопоиск, кадр из трейлера к фильму «Ночной бизнес»

В регионе

4 июля в литературном музее-заповеднике Николая Некрасова «Карабиха» пройдет 59-й Всероссийский Некрасовский праздник поэзии «Покажет Русь, что есть в ней люди, что есть грядущее у ней…». В Фестивальном парке в 11:30 начнется концерт с участием камерного мужского хора «Ярославль» и джазового квартета Ильи Ершова, а следом за ним, в 13:00, — поэтический фестиваль Союза писателей России. В Верхнем парке с 11:00 до 12:00 состоится фестиваль юных поэтов. В зданиях музея пройдут экскурсии, а на территории музея — семейный фестиваль «Все в шоколаде». Там же с 16:00 до 22:00 отпразднуют День Ярославского округа. Вход на территорию музея — свободный.

Подготовила Алла Чижова