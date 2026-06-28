Миронов назвал справедливым, если вместо Ельцин-центра появится Балабанов-центр

Председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов во время визита в Екатеринбург раскритиковал Ельцин-центр. Он заявил, что если вместо него появится Балабанов-центр, то это будет правильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Миронова Фото: Telegram-канал Сергея Миронова

«Это мощный памятник правде, которую он нес в своем творчестве. В отличие от находящегося в Екатеринбурге Ельцин-центра. И если однажды вместо него появится Балабанов-центр, это будет правильно и справедливо»,— заявил Сергей Миронов, стоя у памятника режиссеру Алексею Балабанову.

Руководитель фракции отметил, что на памятнике много отсылок к творчеству режиссера. «Лично я всегда вспоминаю его пророческие слова из "Брата-2": "Вы мне еще, гады, за Севастополь ответите!". Я рад, что в Екатеринбурге теперь есть такой памятник»,— резюмировал он.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 1980-х начал работать ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1985 году состоялся его режиссерский дебют — был снят фильм «Раньше было другое время». Позже он переехал в Санкт-Петербург. Среди его известных фильмов: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Напомним, первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге 16 июня. Монумент расположен рядом с домом, где он жил, и рядом со школой, где он учился.