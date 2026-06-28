Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Миронов назвал справедливым, если вместо Ельцин-центра появится Балабанов-центр

Председатель «Справедливой России», руководитель партийной фракции в Госдуме Сергей Миронов во время визита в Екатеринбург раскритиковал Ельцин-центр. Он заявил, что если вместо него появится Балабанов-центр, то это будет правильно.

Фото: Telegram-канал Сергея Миронова

Фото: Telegram-канал Сергея Миронова

«Это мощный памятник правде, которую он нес в своем творчестве. В отличие от находящегося в Екатеринбурге Ельцин-центра. И если однажды вместо него появится Балабанов-центр, это будет правильно и справедливо»,— заявил Сергей Миронов, стоя у памятника режиссеру Алексею Балабанову.

Руководитель фракции отметил, что на памятнике много отсылок к творчеству режиссера. «Лично я всегда вспоминаю его пророческие слова из "Брата-2": "Вы мне еще, гады, за Севастополь ответите!". Я рад, что в Екатеринбурге теперь есть такой памятник»,— резюмировал он.

Алексей Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске (с 1991 года — Екатеринбург). В 1980-х начал работать ассистентом режиссера на Свердловской киностудии. В 1985 году состоялся его режиссерский дебют — был снят фильм «Раньше было другое время». Позже он переехал в Санкт-Петербург. Среди его известных фильмов: «Брат», «Брат-2», «Жмурки», «Груз 200», «Про уродов и людей». Умер 18 мая 2013 года от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет.

Напомним, первый в России памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге 16 июня. Монумент расположен рядом с домом, где он жил, и рядом со школой, где он учился.

Фотогалерея

Трамвай подъехал

Предыдущая фотография
Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову установили в Екатеринбурге около Дворца молодежи

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову установили в Екатеринбурге около Дворца молодежи

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На церемонию открытия памятника пришли жители города и высокопоставленные гости

На церемонию открытия памятника пришли жители города и высокопоставленные гости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, кинорежиссер Никита Михалков, владелец компании &quot;Сима-ленд&quot; Андрей Симановский, помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский

Слева направо: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, кинорежиссер Никита Михалков, владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский, помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятник Алексею Балабанову выглядит в виде вагона грузового трамвая из его фильма &quot;Брат&quot;

Памятник Алексею Балабанову выглядит в виде вагона грузового трамвая из его фильма "Брат"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед началом церемонии открытия

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергея Сельянов

Глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергея Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин (справа)

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник группы &quot;Аукцыон&quot;, артист Олег Гаркуша

Участник группы "Аукцыон", артист Олег Гаркуша

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова, актер Алексей Чадов, министр культуры Свердловской области Илья Марков

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова, актер Алексей Чадов, министр культуры Свердловской области Илья Марков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Музыканты свердловского рок-клуба Егор Белкин и Настя Полева

Музыканты свердловского рок-клуба Егор Белкин и Настя Полева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Режиссеры Алексей Федорченко и Олег Лоевский

Режиссеры Алексей Федорченко и Олег Лоевский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актер Алексей Чадов

Актер Алексей Чадов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков и владелец компании &quot;Сима-ленд&quot; Андрей Симановский

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители города у памятника Алексею Балабанову

Жители города у памятника Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время общения с журналистами

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Детский хор исполнил песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» — как в фильме &quot;Брат-2&quot;

Детский хор исполнил песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» — как в фильме "Брат-2"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Следующая фотография
1 / 22

Памятник кинорежиссеру Алексею Балабанову установили в Екатеринбурге около Дворца молодежи

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

На церемонию открытия памятника пришли жители города и высокопоставленные гости

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Слева направо: полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога, кинорежиссер Никита Михалков, владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский, помощник президента, глава Российского военно-исторического общества (РВИО), первый секретарь Союза писателей России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Памятник Алексею Балабанову выглядит в виде вагона грузового трамвая из его фильма "Брат"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов перед началом церемонии открытия

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Глава кинокомпании СТВ, продюсер Сергея Сельянов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актеры Алексей Чадов (слева) и Леонид Бичевин (справа)

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Участник группы "Аукцыон", артист Олег Гаркуша

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, заместитель губернатора Свердловской области — министр здравоохранения Татьяна Савинова, актер Алексей Чадов, министр культуры Свердловской области Илья Марков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Слева направо: сын режиссера Алексея Балабанова Федор Балабанов, первая супруга режиссера Алексея Балабанова Ирина Балабанова и автор памятника, скульптор Мейрам Баймуханов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Помощник президента России Владимир Мединский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Музыканты свердловского рок-клуба Егор Белкин и Настя Полева

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Режиссеры Алексей Федорченко и Олег Лоевский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Актер Алексей Чадов

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Председатель союза кинематографистов России, кинорежиссер Никита Михалков и владелец компании "Сима-ленд" Андрей Симановский

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Жители города у памятника Алексею Балабанову

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Рок-музыкант, композитор, продюсер Александр Пантыкин (в центре) во время общения с журналистами

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Церемония открытия памятника режиссеру Алексею Балабанову в Екатеринбурге

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

Детский хор исполнил песню «Гудбай, Америка» группы «Наутилус Помпилиус» — как в фильме "Брат-2"

Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская  /  купить фото

Смотреть

Предыдущий слайд

Новости компаний Все

Следующий слайд