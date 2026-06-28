СвЖД вошла в число ключевых партнеров образовательного кластера на Урале

В Свердловской области в пятницу было подписано многостороннее соглашение о создании образовательного кластера «Железнодорожный транспорт» в рамках федерального проекта «Профессионалитет», сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СвЖД Фото: Пресс-служба СвЖД

Инициативу поддержали министерство образования и транспорта региона, СвЖД (филиал РЖД), Уральский филиал АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК), а также свердловские колледжи, техникумы и промышленные предприятия с собственной железнодорожной инфраструктурой.

Базовой площадкой кластера станет Нижнетагильский колледж транспорта. Там оборудуют шесть учебных зон с современной техникой для подготовки специалистов по управлению подвижным составом, эксплуатации инфраструктуры и сервисному обслуживанию пассажиров. Партнеры проекта возьмут на себя разработку образовательных программ, модернизацию материально-технической базы и закупку оборудования. Преподаватели смогут пройти стажировки на предприятиях партнеров, студенты — производственную практику, а выпускникам окажут содействие в трудоустройстве.

Обучение в кластере начнется 1 сентября 2027 года для 630 студентов. За три года число обучающихся вырастет до 1365 человек.

В этом году 1 сентября в Свердловской области откроются семь новых образовательных кластеров по подготовке квалифицированных рабочих. В 2027 году создадут еще три. Общий объем финансирования проекта составит более 621 млн руб. Из них 270 млн руб. выделят из федерального бюджета, 300 млн руб. — из областного бюджета, еще свыше 51 млн руб. предоставят предприятия-партнеры.

Ирина Пичурина