«Яблоко» не стало выдвигать кандидатов в Госдуму по округам «тюменской матрешки»

Партия «Яблоко» отказалась выдвигать кандидатов в Госдуму по всем пяти одномандатным округам, расположенным на территории Тюменской области, включая Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, рассказали «Ъ-Урал» в пресс-службе партии. С этим в организации подчеркнули, что делегаты XXIII партийного съезда в Москве утвердили претендентов региональных групп партсписка, которые включают регионы «тюменской матрешки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Делегаты XXIII съезда партии "Яблоко" в Москве

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Делегаты XXIII съезда партии "Яблоко" в Москве

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По данным «Яблока», в региональную группу партсписка №68, которая включает ХМАО и ЯНАО, вошли:

1. Ведущий юрисконсульт, 73-летний Виктор Чуприянов;

2. Член правления общественной организации «Общее дело», 70-летния Любовь Аркадьева.

В региональную группу партсписка №22, которая помимо Тюменской области включает в себя Курганскую и Омскую области, вошли:

1. Директор компании «Карат», зампред омского «Яблока» Константин Юдин;

2. Председатель курганского «Яблока» Елена Панова;

3. Предприниматель Анастасия Ивашова;

4. Активист, зампред курганского «Яблока» Марина Зарубина;

5. Инструктор омского «Яблока» Анастасия Кидалова.

Общефедеральную часть списка партии возглавили лидер челябинских «яблочников» Ярослав Щербаков, депутат заксобрания Санкт-Петербурга Дмитрий Анисимов и помощник депутата регионального парламента Псковской области Яна Иванова. В целом, в федеральный список вошли 275 кандидатов (семь человек в общефедеральной части и еще 268 — в составе 71 региональной группы), 137 претендентов были выдвинуты по одномандатным округам.

На момент публикации кандидатов в Госдуму выдвинули КПРФ, ЛДПР и «Яблоко». Всего без сбора подписей своих претендентов на выборы смогут заявить только 11 партий. Другим организациям предстоит собрать не менее 200 тыс. автографов для регистрации списка кандидатов (не более 7 тыс. на один субъект РФ). Чтобы утвердить политика в качестве претендента по одномандатному округу, в избирком необходимо предоставить 13 566–14 830 подписей.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» (ЕР) получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» (СРЗП) — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» (НЛ) — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Сегодня интересы Тюменской области в Госдуме представляют четыре депутата от ЕР и по одному от НЛ и КПРФ, ХМАО — три от ЕР и по одному от НЛ, ЛДПР и СРЗП, ЯНАО — два от ЕР.

Василий Алексеев