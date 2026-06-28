В аэропорт Сочи после ночных ограничений вернулись 19 самолетов
В аэропорт Сочи после снятия ночных ограничений на полеты вернулись 19 из 21 самолета, ранее ушедшего на запасные аэродромы. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ
Два воздушных судна по решению авиакомпаний остаются на запасных аэродромах. По данным на 14:40, в аэропорту задерживаются 26 рейсов на вылет и 36 — на прилет.
В воздушной гавани уточнили, что прибывающие рейсы обслуживают по факту прилета, а вылетающие — в порядке очередности с учетом готовности экипажей и воздушных судов.
В ночь на 28 июня в аэропортах Сочи и Краснодара вводились ограничения на полеты в связи с угрозой атаки беспилотников. Ограничения в сочинском аэропорту сняли в 5:49, в краснодарском — в 6:28
Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 213 беспилотников над регионами России, включая Краснодарский край и акватории Черного и Азовского морей. Следственный комитет РФ заявил о начале расследования по факту атаки беспилотников на Славянск-на-Кубани.