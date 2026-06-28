71-летний водитель погиб на трассе «Екатеринбург–Тюмень» в ДТП с большегрузом

На 78-м километре трассы «Екатеринбург–Тюмень» произошло смертельное ДТП: 71-летний водитель Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу в зоне дорожных работ, где столкнулся с грузовиком Scania. Как сообщили в свердловской Госавтоинспекции, водитель Toyota Land Cruiser, житель Екатеринбурга, погиб, водитель большегруза не пострадал.

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По словам водителя грузового автомобиля, он управлял пустой машиной, направлявшейся в Екатеринбург для загрузки. Он отметил, что иномарка двигалась неровно, а при сближении внезапно выехала на встречку, из-за чего избежать аварии не удалось.

Следственные органы проводят проверку по факту ДТП для установления всех обстоятельств произошедшего и причин аварии.