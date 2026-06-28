В Ставропольском крае иномарка снесла дерево: один погибший, двое в больнице

Утром 28 июня в селе Новая Жизнь Буденновского округа опытный автомобилист потерял контроль над «Ладой Грантой» и врезался в дерево — сам водитель скончался на месте, двое его пассажиров доставлены в городскую больницу Буденновска, сообщает Ставропольская госавтоинспекция.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

Смертельная авария произошла в пятницу утром на улице Шоссейной в селе Новая Жизнь Буденновского округа Ставропольского края. Около 10:45 54-летний мужчина, управлявший «Ладой Грантой», не совладал с управлением транспортным средством, съехал на обочину и столкнулся с деревом.

Удар оказался несовместим с жизнью для водителя: он скончался непосредственно на месте происшествия. Находившиеся в салоне пассажиры — 44-летняя местная жительница и пятилетний мальчик — с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в медицинское учреждение Буденновска.

Особо сотрудники Госавтоинспекции отметили роль детского удерживающего устройства: именно использование кресла позволило существенно снизить тяжесть повреждений у ребенка. Этот случай вновь наглядно подтверждает, что пренебрежение средствами пассивной защиты для детей может стоить жизни.

Примечательно, что погибший за рулем имел 32-летний водительский стаж, однако дорожные инспекторы установили: за последние два года он дважды привлекался к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения.

Станислав Маслаков