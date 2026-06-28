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Главные события недели 22–28 июня в Черноземье

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  • На форуме регионов в Минске дали старт строительству стадиона в Воронеже
  • Президент назначил белгородского экс-губернатора Гладкова послом в Абхазии
  • Экс-главу дирекции капстроительства Воронежа Александра Кима выпустили из СИЗО
  • В Орле отправили в СИЗО бывшего помощника военного прокурора
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  • Пятеро жителей Курской области остаются в плену на территории Украины
  • В Тамбовской области мэр Мичуринска вступил в «БАРС»
  • Жители Черноземья с начала года оформили кредиты на 223 млрд рублей
  • Воронежцы увеличили сбережения за год на 18% — до 858 млрд рублей

Сергей Калашников

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ