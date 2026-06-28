Григорий Лепс отменил концерт в Сочи из-за ограничений, введенных в аэропорту курорта

Концерт Григория Лепса в Сочи, запланированный на 28 июня, отменен. Об этом артист сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, он и его команда не смогли вылететь из Москвы: рейс из аэропорта Шереметьево был отменен на фоне ограничений в работе воздушной гавани Сочи. Попытки найти альтернативные рейсы на 27–28 июня не увенчались успехом.

Выступление должно было пройти в концертном зале «Фестивальный». Организаторы сообщили, что стоимость билетов будет возвращена автоматически.

Как писал «Ъ-Кубань», в аэропортах Сочи и Краснодара утром 28 июня были задержаны порядка 110 рейсов на вылет и прилет.

Анна Гречко