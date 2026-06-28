Роспотребнадзор оштрафовал ресторан Махачкалы за двойные ценники для посетителей

Управление Роспотребнадзора по Республике Дагестан привлекло владельца махачкалинского ресторана Метико к административной ответственности за практику двойного ценообразования в зависимости от способа расчета — предпринимателю назначен штраф, который уже полностью погашен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роспотребнадзор Дагестана Фото: Роспотребнадзор Дагестана

Ресторан Метико в Махачкале оказался в центре разбирательства о нарушении потребительских прав: заведение применяло разные цены на блюда для тех, кто платил наличными, и тех, кто рассчитывался безналично. Скидка при расчете наличными составляла 10%.

Сигнал о нарушении поступил в республиканское ведомство от одного из посетителей. Проверка изложенных в обращении сведений подтвердила их достоверность: подобная ценовая политика квалифицирована как ущемление права клиентов на свободный выбор формы оплаты, что противоречит законодательству о защите прав потребителей.

Действия индивидуального предпринимателя Исаева Ш. М. подпадают под часть 4 статьи 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. На основании вынесенного постановления бизнесмену назначен штраф в 15 тыс. руб. По имеющимся данным, предприниматель перечислил всю сумму в полном объёме.

Помимо финансового взыскания, заведению предстоит пересмотреть меню и отказаться от действующей системы скидок, заменив ее механизмом, не нарушающим права посетителей.

Практика разграничения цен в зависимости от платежного инструмента встречается в российском общепите и нередко подается как «бонус за наличные», однако с правовой точки зрения она ограничивает свободу потребительского выбора, считают в ведомстве. Роспотребнадзор регулярно фиксирует подобные случаи и квалифицирует их как административное правонарушение.

Станислав Маслаков