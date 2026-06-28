54 тыс. свердловских школьников окончили 9 классы

54 тысячи учащихся Свердловской области завершили обучение в девятом классе, сообщил губернатор Денис Паслер. Он поздравил выпускников и отметил расширение возможностей системы среднего профессионального образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Кто-то продолжит обучение за школьной партой, готовясь к поступлению в вузы. Кто-то уже определился с профессией и поступит в колледжи и техникумы. Региональная система среднего профессионального образования позволяет выбрать из десятка направлений»,— заявил глава региона. По его словам, в области откроют семь новых образовательных кластеров проекта «Профессионалитет», их общее число увеличится до 20, а количество бюджетных мест увеличится на 3 тыс.

Всего для абитуриентов предусмотрено более 27 тысяч бесплатных мест. Приемная кампания в учреждения среднего профессионального образования продлится до 15 августа.

Ранее губернатор уже поздравил выпускников 11 классов. В этом году школу окончили 18 тыс. свердловчан.