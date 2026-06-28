В Новороссийске топливо продают на 13 АЗС с лимитом до 100 л

По состоянию на 10:00 28 июня в Новороссийске работают 13 автозаправочных станций, сообщила городская администрация. Бензин АИ-100 доступен на шести АЗС, АИ-95 — также на шести, АИ-92 и дизельное топливо — на семи станциях каждый. Еще 21 АЗС временно приостановила реализацию горючего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На всех работающих заправках по решению собственников действуют ограничения: топливо отпускают исключительно в баки автомобилей в объёме не более 20, 50, 80 или 100 л на одну машину. Власти призвали жителей не создавать искусственный ажиотаж и не запасаться топливом впрок.

Ограничения на новороссийских АЗС были введены днем 27 июня. Схожие меры приняты и в Сочи: из 58 городских станций функционируют 45, при этом АИ-92 и АИ-95 доступны на всех действующих АЗС, дизельное топливо — на 44.

Анна Гречко