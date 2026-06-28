24-летний водитель «Лады Весты» насмерть сбил пенсионера в Нижнем Тагиле

Смертельное дорожно-транспортное происшествие случилось 27 июня в Нижнем Тагиле на проспекте Вагоностроителей: водитель автомобиля «Лада Веста» сбил пешехода, который впоследствии скончался от травм, сообщили в свердловской Госавтоинспекции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

Инцидент произошел около 17:00 у дома №44 на нерегулируемом переходе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 24-летний водитель не уступил дорогу пешеходу и сбил 71-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он умер от полученных травм.

За рулем находился местный житель со стажем три года; ранее его 14 раз привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД. Алкогольное опьянение у водителя не выявлено.

Водитель заявил, что заметил пешехода и применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. По данным ГИБДД, рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 264 УК РФ.