Главные новости за 27 июня. Кавказ

В Дагестане 27 июня в отношении фигурантов уголовного дела по факту перестрелки на территории бывшей школы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Это произошло по ходатайствам следователя следственного отдела по Советскому району Махачкалы следственного управления СКР по республике. По версии следствия, 24 июня в поселке Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя и ранил его.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей в Ставропольском крае. В соцсетях размещено обращение к главе Следственного комитета РФ от жителей станицы Александрийской. Они сообщили о систематических подтоплениях жилых домов и земельных участков, в результате которых причинен значительный ущерб имуществу граждан.

В Ставропольском крае идут поиски девочки, пропавшей несколько дней назад в районе реки Подкумок. Поисковые работы идут на участке от улицы Никольской в Ессентуках до улицы Огородной в Пятигорске. Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет почти 10 километров.

В Невинномысске ушел из жизни Почетный житель, заслуженный строитель Российской Федерации Борис Антохин. Он последовательно занимал ответственные должности: от работы в комсомольских и профсоюзных органах до руководящих постов в крупных производственных и строительных организациях. Значимой частью жизни Бориса Ивановича была общественная и политическая деятельность.

На Ставрополье объявили штормовое предупреждение. По данным краевого Гидрометцентра до конца суток 27 июня, в течение суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ставропольском крае ожидается сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с. Сотрудники МЧС указали жителям региона на необходимость переместить личные автомобили от деревьев и ветхих строении и найти на время непогоды надежное укрытие.