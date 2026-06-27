В Дагестане заключили под стражу фигурантов дела о перестрелке в бывшей школе

В Дагестане в отношении двух фигурантов уголовного дела по факту перестрелки на территории бывшей школы суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Это произошло по ходатайствам следователя следственного отдела по Советскому району Махачкалы следственного управления СКР по региону. Об этом сообщили в республиканском СУ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее, 25 июня, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное из хулиганских побуждений), ч. 3 ст. 30, пп. «а», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное из хулиганских побуждений) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия). По версии следствия, 24 июня в пос. Тарки между несколькими местными жителями произошел конфликт, в ходе которого один из участников произвел выстрелы из травматического пистолета в 21-летнего местного жителя и ранил его.

«Спустя непродолжительное время конфликт продолжился, – говорится в сообщении ведомства. – В ходе произошедшей перестрелки один из участников получил огнестрельные ранения, от которых скончался на месте, еще один мужчина с огнестрельными ранениями был доставлен в медицинское учреждение, где ему была своевременно оказана помощь».

В ходе расследования один из подозреваемых был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Второй подозреваемый находится в больнице.

Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинские, баллистическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, закрепление доказательственной базы и сбор доказательств», – подытожили в республиканском СУ СКР.

Ефим Мартов