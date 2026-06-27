Глава СКР затребовал доклад по делу о подтоплении жилых домов на Ставрополье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Из релиза следует, что в социальных медиа размещено обращение к главе Следственного комитета РФ от жителей ст. Александрийской. Они сообщили о систематических подтоплениях принадлежащих им жилых домов и земельных участков, в результате которых причинен значительный ущерб имуществу. «Несмотря на неоднократные обращения, уполномоченные органы, по мнению заявителей, не принимают достаточных мер для решения проблемы», – говорится в сообщении.

По данному факту следственными органами СК России по Ставрополью возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Ставропольскому краю Александру Перепелицыну представить доклад о ходе расследования уголовного дела и по доводам обращения.

Владимир Андреев