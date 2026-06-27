Жительница КЧР хотела заработать на инвестициях, но стала жертвой мошенников

Жительница Черкесска стала жертвой мошенников, обещавших легкий заработок на инвестициях. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесской Республике.

По ее данным, в дежурную часть Отдела МВД России по г. Черкесску обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что в сети «Интернет» увидела рекламу заработка на инвестициях, стала переходить по различным ссылкам, приложениям. «Вскоре ей стали звонить неизвестные, предлагая свои услуги в сфере инвестиций. Поддавшись уговорам одного из звонивших, заявительница включила демонстрацию экрана на своем устройстве, что позволило злоумышленникам совершить перевод денежных средств в размере 23 тыс. руб. с ее банковской карты на неизвестный счет.

Ранее потерпевшая была осведомлена, что к подобным фактам могут быть причастны мошенники», – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ефим Мартов