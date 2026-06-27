На Ставрополье более 50 человек заняты в поиске пропавшей девочки

В Ставропольском крае продолжаются поиски девочки, пропавшей несколько дней назад в районе реки Подкумок. Об этом сообщила пресс-служба краевого управления МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный канал МЧС Ставрополья Фото: Официальный канал МЧС Ставрополья

Поисковые работы идут на участке от ул. Никольской в Ессентуках до ул. Огородной в Пятигорске. Общая протяженность акватории, подлежащей обследованию, составляет около 10 км, уточнили в ведомстве.

Здесь добавили, что группировкой из Пятигорска определен район поиска в границах устья реки Подкумок. Для повышения эффективности работ этот участок планируется разделить на пять секторов, а также организовать наблюдательные посты для мониторинга прибрежной зоны.

«В поисково-спасательных работах задействованы сотрудники Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю, спасатели, волонтеры, а также местные жители Ессентуков и станицы Ессентукской. К поискам присоединились добровольцы из соседних регионов — Кабардино-Балкарской Республики и Республики Ингушетия. На месте работают более 50 человек. Поиски ведутся», — подытожили в пресс-службе.

Владимир Андреев