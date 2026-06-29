Топ-10 компаний по реализации крепких алкогольных напитков в мае 2026 года

Компания Бренды Реализовано (тыс. дал) Динамика год к году (%) «Татспиртпром» Tundra, Royal Raven, Bugulma 1183 17,3 Novabev Group Beluga, Fox & Dogs, «Архангельская» 1132 1,2 Алкогольная сибирская группа Harat’s, «Пять озер», «Хаски» 785 –13,7 Группа Ladoga Fowler’s, «Царская», «Крутояр» 571 5,9 ГК «Руст» «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка» 495 –4,5 «Объединенные пензенские водочные заводы» Golden Joker, «Золотой петушок», «Русские перцы» 422 –3,7 «Эльбрус Спиритс» Finsky Ice 409 –1,2 ЛВЗ «Саранский» Kemlya, Polba, «Спельта» 365 –7,4 Stellar Group Old Barrel, Steersman, «Веда» 336 –11,1 «Башспирт» Fenomen, «Дикий мед», «Навигация» 307 –22 Всего: 10496 3,2