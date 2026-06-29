Топ-10 компаний по реализации крепких алкогольных напитков в мае 2026 года

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|Компания
|Бренды
|Реализовано (тыс. дал)
|Динамика год к году (%)
|«Татспиртпром»
|Tundra, Royal Raven, Bugulma
|1183
|17,3
|Novabev Group
|Beluga, Fox & Dogs, «Архангельская»
|1132
|1,2
|Алкогольная сибирская группа
|Harat’s, «Пять озер», «Хаски»
|785
|–13,7
|Группа Ladoga
|Fowler’s, «Царская», «Крутояр»
|571
|5,9
|ГК «Руст»
|«Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка»
|495
|–4,5
|«Объединенные пензенские водочные заводы»
|Golden Joker, «Золотой петушок», «Русские перцы»
|422
|–3,7
|«Эльбрус Спиритс»
|Finsky Ice
|409
|–1,2
|ЛВЗ «Саранский»
|Kemlya, Polba, «Спельта»
|365
|–7,4
|Stellar Group
|Old Barrel, Steersman, «Веда»
|336
|–11,1
|«Башспирт»
|Fenomen, «Дикий мед», «Навигация»
|307
|–22
|Всего:
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|10496
|3,2