В Сочи прокуратура взяла на контроль задержки рейсов в аэропорту

Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров на фоне задержек рейсов в международном аэропорту Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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Из-за временных ограничений в работе воздушной гавани часть рейсов задерживается, а отдельные самолеты направлены на запасные аэродромы. Транспортные прокуроры контролируют предоставление услуг пассажирам по федеральным авиационным правилам и организовали мобильные приемные.

Ранее утром 27 июня в Сочи вводилось предупреждение об угрозе атаки БПЛА, которое было отменено примерно через час. В ночь на 27 июня силы ПВО уничтожили 175 беспилотников над регионами России, в том числе над Краснодарским краем и акваторией Черного моря.

Малика Гиясова