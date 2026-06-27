В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение из-за ливней с градом

В Ставропольском крае объявили штормовое предупреждение. Эт о следует из информации, размещенной на официальном канале МЧС Ставрополья в мессенджере МАХ.

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«По данным Ставропольского Гидрометцентра до конца суток 27 июня, в течение суток 28 июня, ночью и утром 29 июня местами в Ставропольском крае ожидается: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром 20-25 м/с», – говорится в сообщении.

Сотрудники краевого управления МЧС порекомендовали водителям снизить скоростной режим, пешеходам – быть предельно внимательными при переходе улиц и дорог, быть осторожными при нахождении на улице, обращать внимание на целостность воздушных линии электропередач, на контактные сети электротранспорта и на ветки деревьев.

Спасатели также указали ставропольчанам на необходимость переместить личные автомобили от деревьев и ветхих строении и найти на время непогоды надежное укрытие.

Ефим Мартов