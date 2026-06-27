За сутки Ростовской области потушили девять техногенных пожаров

За минувшие сутки пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Ростовской области ликвидировали девять техногенных пожаров и два загорания сухой растительности. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, за последние 24 часа в регионе также произошло шесть дорожно-транспортных происшествий, в которых были спасены пять человек.

К сожалению, не обошлось без жертв: один человек утонул.

На места происшествий выезжали 148 человек и 37 единиц техники.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», за предыдущие сутки в донском регионе подразделения ГУ МЧС России ликвидировали шесть техногенных пожаров.

Ефим Мартов