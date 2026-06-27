На Ставрополье 54-летняя местная жительница получила травмы в ДТП

В Петровском округе водитель допустил наезд на 54-летнюю местную жительницу на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщила Госавтоинспекция Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края Фото: Госавтоинспекция Ставропольского края

По предварительной информации, 26 июня в 07:40 в городе Светлограде, водитель автомобиля «Лада Калина» не предоставил преимущество в движении женщине, которая шла по переходу. С многочисленными травмами пострадавшая была госпитализирована в Петровскую районную больницу.

«Наезд на пешехода допустил 44-летний местный житель, который за последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Имеет стаж вождения 24 года. В момент ДТП был трезв», – констатировали полицейские.

Они добавили, что по факту аварии проводится проверка, уточняются все детали происшествия.

Ефим Мартов