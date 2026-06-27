В Невинномысске умер заслуженный строитель РФ и общественник Борис Антохин

В Невинномысске ушел из жизни Почетный житель, заслуженный строитель Российской Федерации, общественный и политический деятель Борис Антохин. Об этом в своем канале в МАХ сообщил экс-глава города Михаил Миненков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: с канала https: / max.ru / maMinenkov Фото: с канала https: / max.ru / maMinenkov

«Борис Иванович родился в 1952 году в Невинномысске. В 1974 году он окончил Новочеркасский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт им. Серго Орджоникидзе по специальности «Машины и аппараты химических производств», получив квалификацию инженерамеханика. Вся его трудовая биография была неразрывно связана с родным городом и развитием его промышленного и строительного потенциала», – рассказал автор поста.

По словам господина Миненкова, профессиональный путь Бориса Антохина начался на Невинномысском химкомбинате. В дальнейшем он последовательно занимал ответственные должности: от работы в комсомольских и профсоюзных органах до руководящих постов в крупных производственных и строительных организациях. Он был заместителем гендиректора производственного объединения «АЗОТ», заместителем управляющего по кадрам и быту треста «СХС», заместителем директора СПТУ №13, директором ОАО «СМУ «Невинномысское» и ООО «Александрия».

«Значимой частью жизни Бориса Ивановича была общественная и политическая деятельность. С 2006 по 2021 год он трижды избирался депутатом Думы города Невинномысска (III, IV и V созывы). В III созыве он занимал должность заместителя председателя постоянной комиссии по экономическому развитию и муниципальной собственности, в IV созыве – заместителя председателя постоянной комиссии по жилищнокоммунальному хозяйству. На этих постах он неизменно отстаивал интересы горожан, уделяя особое внимание вопросам развития городской инфраструктуры и улучшения качества жизни в Невинномысске», – сообщил Михаил Миненков.

Он выразил соболезнования родным и близким покойного, прощание с которым состоится сегодня, 27 июня, в 12:00, в расположенном на Соборной площади Невинномысска храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Ефим Мартов