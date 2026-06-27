Сергей Миронов заявил о наличии противников СВО среди депутатов Госдумы

Среди членов четырех из пяти партийных фракций в Госдуме есть «противники специальной военной операции (СВО)», заявил председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в ходе общения со студентами и сотрудниками Уральского государственного юридического университета (УрГЮУ) в Екатеринбурге. Политик подчеркнул, что единственной партией, депутаты от которой единогласно выступили за поддержку решения президента Владимира Путина от 24 февраля 2022 года, стала «Справедливая Россия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«У нас 28 человек, третья по численности фракция из пяти. Без помощников, без журналистов, я спросил, могу ли я от их имени говорить о полной поддержке решения президента? 28 рук "за". Пятый год идет война, больше этого не сделала и не сделает ни одна фракция»,— сказал господин Миронов.

По данным лидера справороссов, противниками СВО среди депутатов от КПРФ якобы являются пять человек, от ЛДПР — «где-то одна треть», от «Новых людей» — «больше половины». «В "Единой России" есть люди, у которых недвижимость, жены и дети за рубежом. Они удавятся, но не смогут проголосовать. А мы это сделали»,— подчеркнул он.

Сергей Миронов отметил, что поделился статистикой и с полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артемом Жогой в пятницу, 26 июня. «Жога очень удивился, он не знал об этом. Я ему объяснил, что удавятся, но не сделают»,— добавил глава «Справедливой России».

Господин Миронов подчеркнул, что власти должны начать вместо СВО контртеррористическую операцию на территории Украины. «При ее проведении первое, что делается — это уничтожаются главари. С Владимиром Зелинским (президент Украины.— "Ъ-Урал") мы никогда не договоримся. Он мерзавец, сволочь и подлец, убийца детей наших и гражданских. С ним надо заканчивать»,— сказал политик.

Сергей Миронов начал официальный визит в Екатеринбург 26 июня. За день он встретился с губернатором Денисом Паслером и полпредом Артемом Жогой, возложил цветы к мемориалу «Черный тюльпан» и поговорил с ветеранами боевых действий, осмотрел производство высокотехнологичного хирургического оборудования холдинга «Фотек», прочитал лекцию в УрГЮУ и обсудил новые законы в сфере ЖКХ с представителями жилищного актива Свердловской области, побывал в Березовой роще в Академическом районе. В субботу, 27 июня, господин Миронов планирует нанести визит в Верхнюю Пышму.

Василий Алексеев