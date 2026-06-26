На Ставрополье ограничили движение из-за подтопления дороги
В Новоселицком округе ограничили движение дороги из-за подтопления дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, около 20:00 ограничено движение дороги «Александровское — Новоселицкое — Буденновск», с 44 по 45 км. Причиной введенных ограничений стало схождение селевых потоков на проезжую часть с полей.
«Автомобилистам следует временно воздержаться от поездок в указанном направлении», — говорится в сообщении ГАИ.