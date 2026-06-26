Миронов: экс-омбудсмен Москалькова может пойти в Госдуму от «Единой России»

Бывший уполномоченный по правам человека, экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Татьяна Москалькова может быть выдвинута в качестве кандидата в нижнюю палату российского парламента от «Единой России» на предстоящих выборах, заявил лидер справороссов Сергей Миронов в ходе общения с журналистами в Екатеринбурге. Политик заверил, что «спокойно» отнесется к решению госпожи Москальковой по смене партии.

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Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Татьяна Москалькова

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Вот как решит Татьяна Николаевна, она хорошо поработала, молодец, умница, 10 лет отпахала уполномоченным по правам человека. Как она считает, пускай так и делает. У меня никакой обиды к ней не будет, если она так поступит»,— сказал глава «Справедливой России».

Татьяна Москалькова работала омбудсменом с апреля 2016 года по май 2026 года. Ранее, с 1972 года, была бухгалтером Иностранной юридической коллегии Министерства иностранных дел СССР, с 1974-го трудилась в отделе по вопросам помилования президиума Верховного совета РСФСР: делопроизводителем, старшим юрисконсультом и консультантом. В 1980-х работал в юридическом отделе управления делами МВД СССР, в конце 1990-х — заместителем начальника главного управления правовой работы и внешних связей — начальником управления по взаимодействию с федеральными органами государственной власти МВД России. В 2002-м утверждена первым заместителем начальника главного правового управления МВД, в 2004-м — первым заместителем начальника правового департамента МВД РФ. В 2007 и 2011 годах избиралась в Госдуму и представляла интересы «Справедливой России».

Господин Миронов напомнил, что сейчас на посту уполномоченного также «пашет» экс-депутат Госдумы от «Справедливой России» Яна Лантратова. «Она просто молодец. Будет третий обмен пленными, она впервые добилась того, что жители, которых выкрали в Курской области, возвращают. Она добилась этого с уполномоченными по правам человека в Украине»,— добавил лидер справороссов.

О возможном выдвижении Татьяны Москальковой в Госдуму станет известно на первом этапе предвыборного съезда «Единой России», который пройдет 28 июня в Москве. Партия в этот день утвердит список кандидатов на сентябрьских выборах в Госдуму. Несмотря на то, что госпожа Москалькова не участвовала в праймериз, партийный устав позволяет съезду включить ее в списки без предварительного голосования. По данным пяти источников «Ведомостей», экс-омбудсмен пойдет на выборы по одной из региональных групп или одномандатному округу.

Выборы в Госдуму России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября по смешанной системе: 225 депутатов выберут по партийным спискам, остальных 225 — по одномандатным округам. Это первые выборы в нижнюю палату российского парламента, которые будут проводиться в ЛДНР, Запорожской и Херсонской областях после присоединения территорий к России в 2022 году. По итогам голосования в 2021 году «Единая Россия» получила 324 мандата, КПРФ — 57, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — 27, ЛДПР — 21, «Новые люди» — 13, самовыдвиженцы — пять, Партия роста, «Гражданская платформа» и «Родина» — по одному. Выдвижение кандидатов в Госдуму IX созыву будет длиться с 17 июня по 11 июля.

Василий Алексеев