Главные новости за 26 июня. Сочи
В ночь с 25 на 26 июня над Черным морем и другими регионами РФ сбили 660 беспилотников.
Судебные приставы приостановили работу отеля «Атриум Авеню» в Сочи.
В Сочи зафиксировали 68% бронирований номерного фонда на высокий сезон.
В Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируют смерчи над морем.
27 июня в Сочи может резко испортиться погода, синоптики прогнозируют ливни с грозой. Мэрия курорта рекомендовала отдыхающим воздержаться от походов к морю.
Прокуратура Сочи выявила ряд нарушений при проверке лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах.
В 2026 году в Сочи капитальный ремонт проведут в 71 многоквартирном доме.