Главные новости за 26 июня. Сочи

В ночь с 25 на 26 июня над Черным морем и другими регионами РФ сбили 660 беспилотников.

Судебные приставы приостановили работу отеля «Атриум Авеню» в Сочи.

В Сочи зафиксировали 68% бронирований номерного фонда на высокий сезон.

В Сочи и на федеральной территории Сириус прогнозируют смерчи над морем.

27 июня в Сочи может резко испортиться погода, синоптики прогнозируют ливни с грозой. Мэрия курорта рекомендовала отдыхающим воздержаться от походов к морю.

Прокуратура Сочи выявила ряд нарушений при проверке лифтов и лифтового оборудования в многоквартирных домах.

В 2026 году в Сочи капитальный ремонт проведут в 71 многоквартирном доме.