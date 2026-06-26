В ДТП с грузовиком в Богдановичском районе погибла восьмилетняя девочка

На 78-м километре трассы «Екатеринбург — Тюмень» в Богдановичском районе произошло ДТП, в результате которого погибла 8-летняя девочка, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

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По предварительной информации, 35-летний водитель Kia Rio, житель Тюмени, возвращаясь домой с отдыха на озере Увильды, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовым автомобилем «КамАЗ», двигавшимся навстречу.

В результате столкновения погибла восьмилетняя пассажирка легкового автомобиля. Водитель Kia Rio, являющийся отцом ребенка, госпитализирован. «Мать девочки в момент аварии находилась в другом автомобиле, следовавшем сзади, в настоящее время находится в шоковом состоянии»,— сообщили в ГИБДД.

Водитель грузового автомобиля не пострадал.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Обстоятельства ДТП, включая условия перевозки ребенка и причины выезда на встречную полосу, будут установлены в ходе расследования.

В Госавтоинспекции добавили, что на участке трассы, где произошла авария, организовано реверсивное движение: машины, следующие со стороны Тюмени в направлении Екатеринбурга, следуют по встречной полосе.

Полина Бабинцева