Главные новости за 26 июня. Кавказ

По итогам первого квартала 2026 года индекс промышленного производства в Северной Осетии составил 123,9%, объем отгруженной продукции собственного производства превысил 17 млрд руб. Инвестиции в экономику и социальную сферу региона в первом квартале выросли на 17,4% и составили 6,5 млрд руб.

Уборочная кампания зерновых на юге России стартовала с неожиданно высоких отметок: первые намолоты озимого ячменя в Ростовской и Ставропольской областях существенно превысили показатели прошлого года. Аналитическое агентство СовЭкон прогнозирует резкий рост сбора пшеницы в регионе — до 37,4 млн тонн против 31,9 млн тонн в 2025 году.

В Ставропольском крае за год подорожал ряд непродовольственных товаров. Рост цен на бытовую химию и парфюмерию составил 7-8%.

С ООО «Дорсервис-09» и ООО «Кочубей Автодор» взыщут 546 млн руб. за картельный сговор. После двух лет разбирательств апелляция подтвердила, что действия компаний подрывали честную конкуренцию и наносили ущерб госструктурам.

В мае 2026 года в Ставропольском крае средний срок POS-кредита составил 17 месяцев, что на 18,9% больше, чем в мае прошлого года — 14,3 месяцев. По этому показателю край занял четвертое место в топе регионов-лидеров.