В Черноземье 30 июня ожидается жаркая погода и дожди, до +28°C

Во вторник, 30 июня, жителей Черноземья ожидает жаркая погода с осадками в виде дождя. Температура будет варьироваться от +17°C до +28°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +22°C, днем потеплеет до +28°C, вечером столбик термометра опустится до +26°C, ночью будет +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +20°C, днем температура поднимется до +27°C, вечером она составит +25°C, а ночью опустится до +18°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +21°C, днем повысится до +27°C, вечером будет +26°C, а ночью понизится до +19°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +20°C, днем — +26°C, вечером будет +24°C, а ночью опустится до +17°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +20°C, днем поднимется до +27°C, вечером будет +26°C, а ночью опустится до +19°C. Ветер до 3 м/с.

В Тамбове утром ожидается +20°C, днем — +26°C, вечером будет +24°C, ночью — +17°C. Ветер до 4 м/с.

Алина Морозова