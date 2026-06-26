В Махачкале снесли незаконные торговые объекты на 250 «квадратах»

На улице Коркмасова в Махачкале снесли незаконные торговые объекты на общей площади около 250 кв. м. Соответствующее решение вынес суд, сообщила пресс-служба администрации столицы Дагестана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Отмечается, что поводом для обращения в суд стали результаты экспертизы, зафиксировавшей грубые нарушения архитектурных норм, а также критическое несоблюдение противопожарных расстояний между соседними строениями. Иск подало правовое управление администрации города после проверки управления административно-технической инспекции.

Константин Соловьев