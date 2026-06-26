Русло реки Хероты в Сочи полностью расчистят в июле

В Адлерском районе Сочи завершается масштабная очистка русла реки Хероты, об этом сообщили в пресс-службе администрации курорта. Подрядная организация планирует полностью закончить работы в июле.

Контракт по расчистке русла реки разделили на пять этапов. В настоящее время выполнены четыре этапа работ. В мэрии Сочи подчеркнули, что расчистка является сложной из-за плотной застройки и стесненных условий.

Река Херота является одной из наиболее проблемных водных артерий курорта. Мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что последний раз русло реки масштабно прочищали в 2016 году.

Из русла реки вывезли более 25 тыс. куб. м заиленного грунта. Андрей Прошунин уверен, что проведенные мероприятия дадут положительный эффект и при залповых осадках русло реки сможет справляться с большим объемом воды.

Кристина Мельникова