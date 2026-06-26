Отдыхающих в Сочи призвали воздержаться от отдыха на море
Синоптики прогнозируют обильные осадки с грозами 26–27 июня в Сочи, об этом сообщили в пресс-службе администрации города, ссылаясь на данные метеорологов. Из-за погодных условий жителей и гостей Сочи призвали воздержаться от отдыха у воды.
Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ
Ухудшение погоды ожидается вечером 26 июня, а также ночью и днем 27 июня. Сильные дожди и ливни с грозой возможны в Сочи и на федеральной территории «Сириус». На реках существует вероятность резкого подъема уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок.
В мэрии Сочи заявили, что пляжи курорта будут работать по фактической погоде. Ситуацию с метеорологическими условиями контролирует городской оперативный штаб.
Гражданам советуют не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.