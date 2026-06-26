Денис Паслер во второй раз приехал в пострадавшую от смерча Кушву

Губернатор Свердловской области Денис Паслер во второй раз посетил Кушву после смерча. На месте он провел заседание оперативного штаба и проверил ход ликвидации последствий стихии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Святослав Котик, Коммерсантъ

Как сообщили в департаменте информационной политики региона, в Кушве продолжаются восстановительные работы. В городе задействовано около 600 человек — энергетики, газовики, лесники, строители и добровольцы. В ближайшее время для разбора завалов прибудут еще 50 специалистов.

Завершены работы по подведению газа ко всем пострадавшим участкам. «Что касается электричества, завтра к обеду все будет готово, чтобы в полном объеме подать ресурс в дома, которые с учетом состояния готовы принять напряжение»,— говорится в сообщении.

В городе продолжается расчистка улиц и вывоз мусора. Ежедневно из пострадавших от стихии районов Кушвы вывозят порядка 120 самосвалов мусора.

Ремонт кровель детских садов планируется завершить сегодня, в школе — к концу недели. В ходе осмотров были выявлены повреждения кровли музыкальной школы, ее восстановят в ближайшее время. Завершить ремонт крыш многоквартирных домов планируется к 5 июля.

Муниципальные выплаты в размере 15 тыс. рублей получили уже 275 человек, общий объем средств превысил 4 млн руб. Начались выплаты за счет регионального бюджета.

Помимо этого, шесть детей из семей, чьи дома повреждены стихией, отправили в лагерь «Солнечный». Для 19 выпускников организовали поездку на общегородской выпускной в Екатеринбург.

Напомним, в результате смерча 22 июня в Кушве были уничтожены более 30 домов, около 100 зданий — повреждены. Пострадал 21 человек. На следующий день после смерча город столкнулся с новой проблемой: из-за подъема уровня воды в реке улицы Кушвы затопило.

Полина Бабинцева