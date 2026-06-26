Режим беспилотной опасности объявили в Ростовской области

В Ростовской области объявили режим беспилотной опасности. Об этом сообщают экстренные службы региона.

Об угрозе применения БПЛА также объявили власти Таганрога. Глава города Светлана Камбулова сообщила, что в городе категорически запрещается вести фото- и видеосъемку. В случае обнаружения дрона местным жителям необходимо сообщить в полицию или в службу экстренного реагирования – 112.

«Прошу проявлять осторожность, не паниковать и сохранять спокойствие», — написала госпожа Камбулова.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что угрозу применения беспилотников объявили в Азове.

Константин Соловьев