В городе Шахты заменят 300 метров аварийного водопровода на Текстильной

В городе Шахты приступили к подготовке замены аварийного участка водопровода на улице Текстильной. Об этом сообщила министр жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области Антонина Пшеничная в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отмечается, что мероприятия запланированы в рамках инвестиционной программы ГУП РО «УРСВ» и пройдут в несколько этапов. Специалисты заменят порядка 300 м труб большого диаметра на новые пластиковые коммуникации. Помимо этого, обновлению подлежат сети на прилегающих улицах — Текстильный проезд, дома 3, 4 и 5.

Госпожа Пшеничная сообщила также, что проблемный участок длительное время доставлял жителям неудобства: из-за высокого износа трубопровода здесь регулярно случались порывы, провоцировавшие перебои с водоснабжением. Завершить все работы планируется до конца июля.

Константин Соловьев