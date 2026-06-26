В Азове объявили угрозу атаки БПЛА

В Азове объявили угрозу применения беспилотников. Об этом сообщили в администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Местным жителям рекомендуют отойти от окон и укрыться в помещениях с несущими стенами, не имеющих окон. Тем, кто находится на открытой местности, в личном или общественном транспорте, необходимо остановиться, покинуть транспортное средство и укрыться в ближайшем здании.

Власти также напомнили о действующих запретах. В регионе запрещено фотографировать и снимать беспилотник в воздухе, пытаться самостоятельно его сбить подручными средствами, а также пользоваться вблизи него радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS-устройствами. К БПЛА может быть прикреплено взрывное устройство, поэтому упавший аппарат категорически запрещено трогать, вскрывать или перемещать. Съемка места падения дрона, а также распространение фото- и видеоматериалов в социальных сетях и мессенджерах также под запретом.

При обнаружении беспилотника необходимо сохранять спокойствие, обеспечить собственную безопасность и сообщить о произошедшем в полицию или по номеру 112.

Константин Соловьев