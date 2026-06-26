В центре «Эрмитаж-Урал» открылась выставка художника Глеба Богомолова

В культурно-просветительском центре «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге открылась выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Следующая фотография 1 / 3 Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская Выставка «Палимпсест. Следы времен в искусстве Глеба Богомолова» Фото: Коммерсантъ / Евгения Яблонская

«Проект представляет творчество легендарного героя андеграунда Северной столицы, художника-философа, создавшего собственный уникальный живописный стиль и мифологию творчества»,— говорится в описании. В экспозиции 86 живописных произведений и объектов из собрания семьи художника. «Выставка ретроспективная и расположение работ в ней — мечта любого художника»,— призналась вдова художника Татьяна Богомолова.

Глеб Богомолов (1943–2016) — родился в Ленинграде, с 1974 года участвовал в более 300 выставках. Ему удалось соединить русский авангард не с утопией будущего, а с сакральной памятью и свободой. Становление его как творца пришлось на времена железного занавеса. «Я жил в советской стране, в тоталитарной стране. Стремление все-таки заглянуть за черту времени, за географическую черту, в общем, и явилось, наверное, такой идеологической главной силой»,— говорил Богомолов.

Экспозиция разделена на тематические блоки. Так, здесь нашел себе место цикл «Эгина», где центрирована одинокая дорическая колонна, что создает широкий диапазон толкований: столп, антропоморфная фигура, память классической культуры и т. д. Сам художник видел это как «Временной мост» между прошлым и будущим, что стало лейтмотивом его творчества.

Блок «Палащины» являются результатом реакции мальчика на войну, а «Архетипы. Портреты мифического героя» отражают социальный трагизм 1975-х годов.

Палимпсестом в древности называлась рукопись, написанная на пергаменте или папирусе, на которой первичный текст стирался и заменялся другим, однако добиться полного уничтожения чернил не удавалось, и сквозь новый текст был виден старый. Именно такой прием стал основой для создания новых форм Богомолова, старое проступает через новое, один образ проявляется сквозь другой, руина — через реставрацию, золото открывается из темных слоев времени.

Выставка будет работать до 28 августа

Стефания Автомонова