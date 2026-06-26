В Дагестане врача скорой помощи обвинили в отказе от госпитализации ребенка

Врачу выездной бригады скорой медицинской помощи предъявлено обвинение по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности» за отказ в госпитализации ребенка, который впоследствии умер. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, обвиняемая, прибыв по вызову в один из частных детсадов Махачкалы, выявила у воспитанницы показатели для экстренной госпитализации, но не произвела ее.

«Впоследствии ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение в тяжелом состоянии и, несмотря на оказанную медицинскую помощь, скончалась», — отметили в ведомстве.

Дело направлено в суд.

Наталья Белоштейн