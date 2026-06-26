В Ростове-на-Дону ищут подрядчиков для сноса двух домов за 4,2 и 8,7 млн рублей

В Железнодорожном районе Ростова-на-Дону планируют демонтировать два аварийных зданий. Соответствующая информация опубликована на портале Госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

За снос дома по адресу улица 2-я Баррикадная, 2в власти готовы заплатить 4,2 млн руб. Второй объект расположен на улице Токарная, 84 литер А — здание было возведено в 1936 году. Стоимость его демонтажа оценили 8,7 млн руб.

В Пролетарском районе администрация также объявило тендер на демонтаж аварийного многоквартирного дома на улице Аксайская, 4. Стоимость работ оценили в более чем 3,6 млн руб. В карточке закупки отмечено, что определение подрядчика завершено.

Деньги на проведение работы будут выделены из бюджета Ростова-на-Дону. Работы по трем объектам должны быть завершены до 31 декабря 2026 года.

Константин Соловьев