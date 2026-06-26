В Екатеринбурге чествовали театр кукол за премию «Золотая маска»

Торжественное награждение лауреатов премии «Золотая маска» прошло 26 июня в малом зале Екатеринбургского театра кукол: каждый участник постановки спектакля «Зойкина квартира» получил грамоту и памятный значок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерия Михайлова Фото: Валерия Михайлова

XXXII церемония вручения премии «Золотая маска» прошла 20 июня в Омске. Екатеринбургский театр кукол был отмечен в номинации «Театр кукол» за спектакль «Зойкина квартира» режиссера Игоря Казакова.

Согласно новому положению «Золотой маски», победителями премии признаются все участники, работавшие над созданием спектакля. Таким образом, обладателями награды стали режиссер-постановщик Игорь Казаков, художник-постановщик Татьяна Нерсисян, композиторы Кирилл Лихин и Лариса Паутова, художник по свету Владимир Коваленко, режиссер по пластике Роман Каганович, а также актерский состав: Александра Шолик, Алеся Волкова, Анна Молчанова, Анастасия Зырянова, Алексей Палкин, Михаил Чемезов, Евгений Сивко, Наталья Елисеева, Николай Бабушкин, Александр Шишкин, Максим Удинцев и Татьяна Жвакина.

С победой коллектив театра поздравили официальные лица: министр культуры Свердловской области Илья Марков, заместитель председателя Екатеринбургской городской думы Михаил Матвеев, заместитель директора департамента культуры администрации Екатеринбурга Любовь Бондаренко, глава администрации Октябрьского района города Игорь Костенко, председатель Свердловского регионального отделения Союза театральных деятелей РФ Светлана Учайкина и другие.

«Спектакль, как и многие произведения Булгакова, абсолютно современный. Даже не знаю грустить или радоваться, но в нашей жизни мало что меняется, особенно с точки зрения зеркала, которым является театр, его персонажи и жизненные ситуаций, в которых каждый из нас оказывается. Но мастерство театра, труппы и всех причастных к спектаклю в том и заключается, чтобы вечный сюжет рассказать новым, понятным, интересным и современным языком, что безусловно удалось нашему прекрасному театру кукол»,— отметил министр культуры Свердловской области Илья Марков.

Спектакль «Зойкина квартира» в 2024 году получил региональную премию «Браво!» за лучшую актерскую работу (награду получил Николай Бабушкин за роль Гуся-Ремонтного). Кроме того, спектакль взял главный приз в номинации «Лучший спектакль для взрослых» на IV Урало-Сибирском фестивале-конкурсе театров кукол «Сибирь. Терра Магика», а Максиму Удинцеву присудили награду за лучшую мужскую роль.

«Зойкину квартиру» покажут 12, 13 и 14 августа в малом зале Екатеринбургского театра кукол.

Для театра кукол «Золотая маска» стала третьей в его истории. В 1997 году ею был отмечен спектакль «Картинки с выставки» (впервые для театра из Свердловской области) и в 2010 году постановка «Грибуль-простофиля и Господин Шмель».

Валерия Михайлова