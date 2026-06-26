Число активных розничных клиентов ВТБ превысило 31 млн человек

Число активных розничных клиентов ВТБ с начала года увеличилось на 1 млн человек, превысив 31,2 млн. Ключевой фактор роста — перезапуск розничной стратегии, нацеленной на создание лучших условий для клиентов, которые выбрали ВТБ основным банком.



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ВТБ строит новую модель работы с розничными клиентами, ориентированную на решении их ежедневных задач в одном приложении. После обновления в ВТБ Онлайн появились новые нефинансовые сервисы, дополнительные преференции в программе лояльности, новая архитектура и яркий дизайн.

В этом году ВТБ запустил новыепартнерские проекты с лидерами рынка как в цифровых, так и офлайн-каналах. Например, дополнительную выгоду от покупок клиенты уже могут получить в магазинах Магнита. Планируемый охват проекта — 80 млн человек.

Накопительные продукты остаются привлекательным инструментом для привлечения и удержания клиентов. Одно из лучших предложений на рынке — максимальная ставка по вкладам 14% годовых, которая доступна зарплатным клиентам и пенсионным клиентам ВТБ.

Числозарплатных клиентов ВТБ превысило 11 млн человек, а регулярные зачисления на карты банка получают сотрудники 414 тыс. предприятий по всей стране. ВТБ запустил сервис, который позволяет клиентам получать зарплату в любой день, не дожидаясь официальной даты выплат от работодателя.

«Наш приоритет — решение повседневных вопросов клиентов в любом удобном для них формате: как физических каналах, так и онлайн. Дополнительным импульсом этого года стали партнерства с ведущими игроками рынка, они расширили охват наших предложений на десятки миллионов потребителей», — отметила первый заместитель президента-председателя правления ВТБОльга Скоробогатова.

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