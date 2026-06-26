Минобороны РФ: над Черным морем и другими регионами сбили 61 беспилотник

В период с 09:00 до 14:00 26 июня над регионами России силы ПВО перехватили и уничтожили 61 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотники сбили над акваторией Черного моря, над Крымом, Московским регионом, над Смоленской, Тульской, Орловской, Липецкой областями и прочими регионами.

За ночь дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали над российскими регионами 660 украинских БПЛА. Дроны сбивали над Черным и Азовским морями, Крымом и в других частях России.

Кристина Мельникова