Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин перешел в «Ахмат»

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» перешел в грозненский «Ахмат». Об этом сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Между нашим клубом и грозненским «Ахматом» достигнута договоренность о трансфере полузащитника», — говорится в официальном сообщении.

Кирилл Щетинин перешел в «Ростов» в 2021 году. В составе команды он провел 161 матч, забил 11 мячей и сделал 21 голевую передачу. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что донской клуб подписал контракт с 24-летним российским полузащитником Максимом Мухиным.

Константин Соловьев