«Молфест», Truckdrivers и «Город забытых чувств»

В Челябинске на предстоящей неделе пройдет фестиваль в честь Дня молодежи — «Молфест», на котором выступит видеоблогер Николай Соболев и рок-группа The Hatters. На концертных площадках города выступит местная группа Truckdrivers, а также состоятся выступления пианистов и Уральского духового оркестра. В театрах Челябинска завершается театральный сезон, перед летним перерывом удастся посмотреть спектакли «Ростовы», «Out of order или тринадцатый номер», «Андреева ночь» и другие. На выставках представят черно-белые снимки города, выполненные местным фотохудожников Олегом Астаховым», а в кинотеатрах появятся фильмы «Дед Фомич» и «Рейс 298».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Участники группы The Hatters

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Участники группы The Hatters

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фестивали

На площади Революции 27 июня пройдет фестиваль в честь Дня молодежи — «Молфест». Мероприятие начнется в 12:00. Для гостей фестиваля организуют лекторий и площадку с мастер-классами. Специальным гостем фестиваля станет видеоблогер Николай Соболев, который расскажет, как вести конструктивный диалог и создавать общественную дискуссию. Его выступление запланировано в 17:30. В 20:00 состоится выступление коллектива «Казаки делают хиты» и рок-группы The Hatters. Вход на фестиваль бесплатный. 0+

Концерты

В Drunke Pub 28 июня состоится первый летний концерт челябинской группы Truckdrivers. Коллектив исполняет музыку в стилях рэгги и панк-рока, приобретая популярность как в родном городе, так и за его пределами. Стоимость билета — 1 тыс. руб. 18+

В концертном зале им. С. С. Прокофьева 29 июня Уральский духовой оркестр представит программу «Лето на Елисейских полях». Под руководством Игоря Ежова и приглашенного дирижера Кирилла Ильина коллектив воссоздаст атмосферу парижского променада. В сопровождении аккордеона и ведущих вокалистов филармонии прозвучат хиты Джо Дассена, Эдит Пиаф и Мирей Матье, музыка из кинофильмов «Игрушка» и «Папаши», а также знаменитые арии из мюзикла «Нотр-Дам де Пари». Стоимость билета от 900 до 1,3 тыс. руб. 6+

В зале камерной и органной музыки «Родина» 2 июля состоится «Фортепианный киномарафон». Шесть ведущих пианистов филармонии представят программу в трех отделениях: от композиций, ставших саундтреками к «Сумеркам» и «Пианисту», до любимых мелодий из советского и современного зарубежного кино. Зрителей также ждут световые эффекты, видеопроекции и театрализованные выступления. Стоимость билета от 700 до 1,1 тыс. руб. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Спектакли

В большинстве театров Челябинска в конце июня завершается театральный сезон. В Молодежном театре в последний день перед летним перерывом, 27 июня, покажут одну из последних премьер — спектакль «Ростовы». Семья Ростовых становится главным героем постановки. Это история о том, как под напором истории проверяется на прочность каждый. Стоимость билета от 600 до 1,5 тыс. руб. 12+

В театре драмы имени Наума Орлова 26 июня пройдет спектакль «Out of order или тринадцатый номер». Он представляет собой комедию положений от популярного английского драматурга Рэя Куни. Ничего не предвещало беды, когда помощник премьер-министра Ричард Уилли пригласил к себе в гостиничный номер секретаршу Джейн. Внезапно она обнаруживает в комнате мертвое тело. Вместе с помощником Ричарда Джорджом им предстоит спрятать труп, чтобы не допустить политического скандала и разоблачения амурных подвигов Ричарда. Стоимость билета от 300 до 1,5 тыс. руб. 18+

28 июня в театре драмы покажут спектакль «Андреева ночь». В основе — рассказ современного российского писателя Романа Михайлова «Героин приносили по пятницам». Это история о людях, неприспособленных к жизни, безумцах. Оказавшись носителями высшей и всечеловеческой любви, они отправятся в путешествие — настоящий крестовый поход против зла. Стоимость билета 1 тыс. руб. 16+

В mini театре 26 июня пройдет спектакль «анна каренина» на основе одноименного произведения Льва Толстого. Авторы воображают, как бы закончилась эта история при других обстоятельствах: если бы Анна Каренина не встретила Алексея Вронского и прошла мимо, если бы все равно влюбилась, но вернулась к мужу. Стоимость билетов — от 1 тыс. до 1,2 тыс. руб. 18+

В mini театре также представят 28 июня постановку «русская смерть». О сюжете создатели постановки сообщают кратко — две сестры, застрявшие между прошлым и будущим, внезапно встречают на пороге дома нежданного гостя. Спектакль расскажет, «справятся ли эти люди со своим одиночеством или дальше поплывут по зыбучим пескам своей жизни». Организаторы также отмечают, что для этого спектакль в театр было завезено 120 кг песка. Стоимость билета — 1 тыс. и 1.2 тыс. руб. 16+.

27 июня в «Театральном пространстве Свободы» пройдет спектакль «Изображая жертву» по пьесе братьев Олега и Владимира Пресняковых. Для авторов это произведение —попытка заглянуть во внутреннюю дыру человека, выросшего без любви. Спектакль же задает вопрос: можно ли эту пустоту чем-то заполнить? Или человек, не получивший любви, теряет свое «людское» навсегда? Стоимость билета 1 тыс. руб. 18+

Выставки

В историческом музее Южного Урала открылась выставка челябинского фотохудожника Олега Астахова «Город забытых чувств». Он представил на ней подборку черно-белых фотографий, созданных в течение пяти лет. Выставка посвящена Челябинску и тому, как меняется город в разные времена года. 0+

Кино

В кинотеатрах Челябинска со 2 июля можно посмотреть фильм «Дед Фомич». Авантюрный дедушка мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Он притворяется больным, чтобы собрать их под одном крышей. Однако не все происходит так, как он планирует. Когда кажется, что примирение уже невозможно, Фомич приступает к исполнению запасного плана, который почти срабатывает. Главную роль сыграл Николай Добрынин. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Николай Добрынин, 2003 год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Актер Николай Добрынин, 2003 год

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В челябинских кинотеатрах со 2 июля также появится фильм «Рейс 298». Авиарейс 298 сталкивается со вспышкой загадочного вируса. После сильной турбулентности и странных огней за бортом в салон самолета проникает инопланетное существо. Монстр убивает и заражает всех паразитами. Однако несколько пассажиров выживают и прячутся в грузовом отсеке. 18+

Ольга Воробьева