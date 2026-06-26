В Таганроге с 27 июня перестанет работать ряд городских маршрутов

С 27 июня в Таганроге вступят в силу изменения в работе пассажирского транспорта из-за расторжения контракта с АО «Автоколонна № 1423», обслуживавшим маршруты № 34 и 35. Об этом сообщает глава города Светлана Камбулова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону Фото: пресс-служба администрации Ростова-на-Дону

«Теперь по маршруту пл. Авиаторов — Городок «Металлургов» будет запущен электробус № 35Т. Пассажирские перевозки будет осуществлять МУП «Трамвайнотроллейбусное управление» четырьмя современными электробусами», — говорится в сообщении главы города.

Кроме этого, отменен маршрут электробуса № 2Т (Дворец Молодёжи — ЖК «Андреевский»). Взамен ему будет работать автобус № 16, маршрут которого продлили до Центрального рынка.

По результатам доконкурсных процедур обслуживать маршрут № 16 будет ИП Бекиров А. Р. На линию выйдут три автобуса «ГАЗель NEXT».

Наталья Белоштейн